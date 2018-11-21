«صناعات» تفوّض بنوكاً لإصدار صكوك

المصدر: دبي - رويترز

كلّفت الشركة القابضة العامة (صناعات) بنوكاً بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بداية من يوم الخميس حسبما أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز عليها.

وذكرت الوثيقة أن «صناعات» فوّضت مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد لترتيب إصدار الصكوك وإدارة الدفاتر.

وتعتزم المجموعة الصناعية إصدار صكوك من الفئة الممتازة غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل من 5 إلى 7 سنوات بعائد ثابت في إطار برنامج بقيمة 3 مليارات دولار، بناءً على ظروف السوق.