«دريك آند سكل» تتواصل مع هيئة الأوراق لإعادة التداول

المصدر: دبي ــ البيان

ذكرت شركة دريك آند سكل انترناشيونال أن هناك تواصلاً وتعاوناً مستمراً مع سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع لإعادة تداول أسهمها في السوق.

وذلك بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية الجارية وتقديم أي معلومات إضافية قد تكون مطلوبة في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة.

وأضافت في بيان أمس إلى سوق دبي المالي إن لجنة إعادة الهيكلة التي تم تشكيلها أخيراً ستعمل مع الطواقم الاستشارية ذات الخبرة والاختصاص التي تم تعيينها من قبل الشركة على وضع خطة شاملة لإعادة الهيكلة.

وأوضحت أن هذه الخطة سترتكز على جهود إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة التي بدأتها، والتي ستستمر خلال العامين الجاري والمقبل، لافتة إلى أن الهدف من هذه الخطة إعادة الشركة إلى مسار الاستقرار وتحقيق الربحية والنمو على المدى الطويل، بالإضافة لمراعاة حقوق جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالشركة.

وكان سوق دبي قرر الخميس الماضي تعليق إدراج أسهم الشركة من التداول في السوق حتى إشعار آخر استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع.

وحسب المادة (20/‏‏‏‏1) من قرار مجلس الوزراء، فإن للهيئة الحق في تعليق إدراج أي ورقة مالية من التداول في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تداول الورقة لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئاً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب. وتنص المادة (20/‏‏‏‏2/‏‏‏‏ج) على أنه يجوز للهيئة أن يعلق الإدراج في حال انخفاض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من 50% من رأس المال.