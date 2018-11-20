فيتش تصنف مؤسسة صناعات القابضة على «A»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

صنفت وكالة فيتش العالمية لخدمة المستثمرين مؤسسة صناعات القابضة (أبوظبي) لأول مرة على الفئة ايه (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما صنفت الوكالة العالمية الصكوك التي تصدر عن المؤسسة على نفس الفئة. وأشارت الوكالة العالمية إلى أن مؤسسة صناعات مرتبطة بحكومة أبوظبي، وأنها تصنف أقل بثلاث درجات من التصنيف السيادي لأبوظبي.

وقالت فيتش إن تصنيف صكوك «صناعات القابضة» يعكس توقعات الوكالة بأن صناعات سوف تستغل عائد الإصدار في سداد ديون حالية تخص الوحدات التابعة لها. وأشارت الوكالة إلى أن مؤسسة صناعات هي حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجيات أبوظبي الصناعية الرامية إلى تنويع مواردها ومصادرها الاقتصادية ورفع قدرات التصنيع لدى الإمارة.