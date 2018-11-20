«الإمارات دبي الوطني» يفتتح فرعه الثاني في الرياض

المصدر: الرياض - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، أمس عن افتتاح فرعه الثاني في العاصمة السعودية الرياض، موسّعاً بذلك شبكته التي تضم أربعة فروع تقدم خدمات متكاملة في ثلاث مناطق رئيسة في المملكة العربية السعودية، التي يتمتع فيها البنك بأكبر حضور جغرافي له خارج دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وقام محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي بافتتاح الفرع الجديد في حي المصيف بمدينة الرياض، بحضور هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

والمهندس لؤي حسن عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية، إلى جانب عدد من كبار الموظفين وأعضاء من الإدارة العليا من النقد العربي السعودي «ساما» وبنك الإمارات دبي الوطني.

ويقدم الفرع الجديد للعملاء من الأفراد والشركات مجموعة شاملة من الخدمات التي تضم الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، وللأعمال وللشركات. ويوفر الفرع الجديد خدمات البنك الحائزة الجوائز بتصميم عصري ومدعوم بالتقنيات الرقمية، إضافة إلى الحلول المصرفية ذاتية الخدمة، ومنطقة مخصصة للاستشارات المصرفية. وعلاوة على الخدمات المصرفية للأفراد.

وخدمات إدارة الثروات، والتمويل التجاري، يقدم البنك أيضاً الاستشارات المالية للشركات، والمشاريع، والتمويل المشترك عبر «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية»، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تأتي شبكتنا المتنامية في المملكة العربية السعودية، لتعكس التزامنا المتواصل تجاه تعزيز حضورنا على أرضها ودعماً لرؤية السعودية 2030.

واستناداً إلى العلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، نتطلع قدماً لمواصلة تقديم أرقى الخدمات ودعم الطموحات الاقتصادية لعملائنا من الأفراد والشركات في الوقت، الذي تمضي فيه المملكة قدماً في مسيرة تحولها الاقتصادي».

ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني الذي يزاول نشاطه أيضاً في مصر والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا، شبكة امتيازات قوية في أبرز أسواق المملكة، كما يسهم بدور متميز في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج «كفالة» للتمويل في المملكة العربية السعودية.

من جهته، قال المهندس لؤي حسن عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية: «تسهم الاستثمارات المتواصلة التي يخصصها بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز شبكة فروعه المتكاملة في أبرز مناطق المملكة العربية السعودية في الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات للعملاء».