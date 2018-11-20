«الاتحاد الوطني» يفوز بجائزتين من الاتحاد العالمي للأعمال التجارية

المصدر: أبوظبي- البيان

فاز بنك الاتحاد الوطني، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك، محمد نصر عابدين، بجائزتين من الاتحاد العالمي للأعمال التجارية في حفل توزيع جوائز «BIZZ IMEA 2018» في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي أقيم في فندق الانتركونتيننتال في هونج كونج.

وفاز بنك الاتحاد الوطني بجائزة «BIZZ Triumph» للامتياز في الأعمال وجودة المنتجات والخدمات ونظم الإدارة والابتكار والإبداع والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات التجارية، وقدم الاتحاد الدولي للأعمال كذلك جائزة خاصة وهي جائزة «رائد عالمي في الأعمال التجارية» للرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، محمد نصر عابدين، لإنجازاته المتعددة كقائد ناجح في مجال إدارة المؤسسات المالية.

وتسلّم الجوائز المرموقة نيابة عن بنك الاتحاد الوطني علي خالد الهاشمي، نائب رئيس أول ورئيس قسم الموارد البشرية ومركز التميز في مجموعة بنك الاتحاد الوطني.

وقال علي الهاشمي بهذه المناسبة: «كأحد أفضل البنوك في دولة الإمارات، يفخر بنك الاتحاد الوطني أنه يحصل على توجيهاته من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة البنك، ونفخر كذلك بالإدارة الرائعة للرئيس التنفيذي للمجموعة محمد نصر عابدين، والتي تعتبر أحد أهم أسباب النجاحات التي حققها البنك للعديد من السنوات».

وأضاف: «نود أن نشكر عملاء بنك الاتحاد الوطني لثقتهم في البنك وكذلك الموظفين لالتزامهم وتفانيهم في العمل، الأمر الذي أدى لتحقيق العديد من الإنجازات».