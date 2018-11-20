5. 5 ملايين درهم أرباح تشغيل «ماركة» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ماركة القابضة» الشركة المتخصصة في قطاع المأكولات والمشروبات بالشرق الأوسط أمس عن النتائج المالية المرحلية للربع الثالث من العام 2018.

وقالت الشركة في بيان: إن إجمالي أرباح التشغيل (قبل احتساب الفوائد والضرائب ومخصصات الاستهلاك والإطفاء) بلغت 5,5 ملايين درهم عن التسعة شهور حتى 30 سبتمبر، مقارنة بإجمالي خسائر تشغيلية للفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت إلى 88,3 مليون درهم مشكلة الربع الثالث على التوالي من الأرباح التشغيلية (قبل احتساب الفوائد والضرائب ومخصصات الاستهلاك والإطفاء).

وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة الشركة : «لقد أسهمت الخطوات الفعالة التي قامت بها الشركة على مدار الـ18 شهراً الماضية والهادفة إلى إعادة هيكلة الأعمال في تحقيق هذه النتائج الإيجابية القوية، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات تعزز ثقة المستثمرين وتساعد على تحقيق النمو الثابت».

وقال بينوا لامونيري الرئيس التنفيذي للشركة : «تعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري التقدم الذي تشهده المجموعة، ما يشير إلى فعالية استراتيجية التغيير بالرغم من التحديات التي تواجه بيئة قطاع التجزئة».