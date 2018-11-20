بنك دبي التجاري يدشن مختبره الابتكاري« CBD Lab »

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن بنك دبي التجاري عن افتتاح مختبره الابتكاري، CBD Lab، وهو منصة عمل تركز على بناء ثقافة الابتكار والتعاون والتحول، وتساعد البنك على توفير تجربة استثنائية للعملاء من خلال التعاون مع الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية للاستفادة بشكل فعال من التقنيات الناشئة كأداة.

وتم تدشين المختبر خلال حفل أقيم مؤخراً حضره أعضاء مجلس إدارة بنك دبي التجاري، عبد الله سالم الطريفي، وحامد أحمد كاظم، وعلي فردان الفردان، بحضور الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك، وهاني أشقر، الشريك الإقليمي الرئيسي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، ومهريار غزالي، الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وعدد من أعضاء الإدارة العليا من كلتا المؤسستين.

وفي كلمته الافتتاحية، تحدث الدكتور بيرند فان ليندر عن الهدف العام لمختبر الابتكار، CBD Lab، والحاجة إلى تبني واحتضان ثقافة الابتكار والإبداع في البنك.

كما تضمن الحدث عرضاً من ستيفن أندرسون، الشريك ورئيس خدمة العملاء والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط، حيث تحدث عن التوجهات الرئيسية التي تؤثر منطقة الشرق الأوسط وكيف تحتاج المؤسسات إلى التكيف للاستفادة من هذه الفرص.

ثم قام الضيوف بجولة حول المختبر حيث تم استقبالهم من قبل الروبوت Elf، حيث قام بالترحيب بالضيوف والإجابة عن أسئلتهم. وخلال الجولة، تم استعراض العديد من التقنيات من قبل فريق بي دبليو سي للتقنيات الناشئة، والتي تضمنت الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وتعليم الآلات للكشف عن الاحتيال إلى جانب حلول الدفع السلس باستخدام تقنية Blockchain.

من جانبه، أشار مهريار غزالي، الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: يسعدنا التعاون مع بنك دبي التجاري في تحقيق رؤيته وهدفه بأن يصبح بنكاً «رقمياً» وذلك من خلال تقديم الدعم والاستشارات اللازمة من قبل في بي دبليو سي الشرق الأوسط.