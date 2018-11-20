3.2 مليارات مكاسب الأسهم بدعم شراء انتقائي على العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 3.2 مليارات درهم في ختام جلسة أمس، مدفوعة بعمليات شراء انتقائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، إلى جانب مشتريات الأجانب والمؤسسات مع تحسن نسبي في مستويات السيولة بعد تخطيها حاجز 500 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.18% ليستقر عند مستوى 2783.9 نقطة، بدعم أسهم البنوك والنقل والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.48% ليصل إلى 5079.75 نقطة، مدفوعاً بأسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 530.36 مليون درهم، منها 192.4 مليوناً في دبي، و337.96 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 206.23 ملايين سهم، موزعة بواقع 145.98 مليوناً في دبي، و60.36 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5400 صفقة.

البنوك

وارتفع سوق دبي مدعوماً بقطاع البنوك بعد صعوده بنسبة 0.51% بدعم صعود بنك دبي الإسلامي 1.13% واستقرار سهم الإمارات دبي الوطني دون تغيير يذكر، كما زاد قطاع النقل بنحو 1.76% بفضل ارتفاع سهم العربية للطيران 2.94%، وأرامكس 1.18%.

بينما تراجع قطاع العقار هامشياً مع تراجع إعمار العقارية 0.61% والاتحاد العقارية 3.23% وديار 2.55% وأرابتك 0.9%، فيما ارتفع إعمار للتطوير 2.91% وإعمار مولز 0.52% وداماك 1.92%. وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 2.5% بعد تراجع دبي للاستثمار 3.33% وشعاع كابيتال 0.94%، فيما استقر سوق دبي المالي دون تغيير.

تصدر سهم العربية للطيران التداولات النشاط بسيولة 37.7 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بتداولات بقيمة 30.35 مليون درهم، تلاه سهم إعمار العقارية مستقطباً نحو 24.5 مليون درهم، وكان سهم دار التكافل الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.31%، فيما كان سلامة للتأمين الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.87%.

العقار

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.31% مع صعود أبوظبي التجاري 0.12% وأبوظبي الإسلامي 4.94% فيما استقر أبوظبي الأول دون تغيير، كما ارتفع العقار بنسبة 0.93% مدفوعاً بصعود سهم الدار 1.18% وإشراق 1.19%.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 1.17% بعد ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، فيما هبط قطاع الطاقة بنسبة 2.39% مع نزول سهم دانة غاز 2.65% وطاقة 1.89%.

الأجانب

عزز المستثمرون الأجانب والخليجيون مشترياتهم في الأسواق أمس بصافي استثمار 171.15 مليون درهم، منها 113.4 مليون درهم للأجانب، و57.76 مليون درهم للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 171.15 مليون درهم، منها 2.6 مليون درهم للعرب، و168.5 مليون درهم للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية أيضاً نحو الشراء بصافي استثمار 96 مليون درهم، منها 81.14 مليون درهم في أبوظبي، و15 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 96 مليون درهم، منها 81.14 مليون درهم في أبوظبي، و15 مليون درهم في دبي.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.47% إلى 3275.53 نقطة بعد التداول على أكثر من 730 ألف سهم بقيمة 8.6 ملايين درهم من خلال 136 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 4420 عقد بقيمة 1.37 مليون درهم من خلال 9 عمليات، حيث ارتفعت عقود اتصالات 1.14%، فيما تراجعت عقود أرابتك 0.9% وإعمار العقارية 0.65% وأبوظبي الأول 0.03%.

مشتريات

ركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم أبوظبي الأول والخليج للملاحة وأدنوك للتوزيع وإعمار للتطوير وبنك دبي الإسلامي، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دانة غاز ودبي للاستثمار والاتحاد العقارية وإعمار العقارية.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة في اجتماعه أمس الاثنين على اتفاقية الاستحواذ على أربع سفن لنقل المواشي بقيمة 420 مليون درهم، فيما وافقت عمومية الشركة على إصدار صكوك إسلامية إلزامية التحويل لأسهم بقيمة 100 مليون درهم من خلال طرح خاص لصالح شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، وزيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح 1.02 مليار درهم.

أكدت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة ببورصات دبي والبحرين والكويت تصريحات رئيس مجلس إدارتها جاسم الصديقي حول إدراج أسهمها في السوق السعودي وبيع محفظتها العقارية.

فيما قامت بتعيين بنك الخليج الدولي للتواصل مع السوق السعودي من أجل إدراج أسهمها شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية بالسعودية، مؤكدا أنها تلقت عرضاً لبيع محفظتها العقارية بالكامل.

اعتمد مجلس إدارة شركة الرمز كوبوريشن للاستثمار والتطوير في اجتماعه أمس خطة عمل عام 2019، وبنود جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد في 20 ديسمبر المقبل.

اطلع مجلس إدارة شركة «دانة غاز» في اجتماع أمس الأول على سير عمليات الشركة في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، إضافة إلى تقرير حول موقف سداد مستحقات الشركات في مصر والعراق وتقديرات التدفقات النقدية.

يعقد مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» اجتماعاً غداً لمناقشة بعض الأمور العامة التي لن تؤثر على سعر السهم.

أعلنت شركة «أسمنت رأس الخيمة» عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة حيث من المقرر انتخاب عضوين جديدين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 13 ديسمبر المقبل.