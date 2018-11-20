«أغذية» تطلق منصة «تطوير» للارتقاء بمهارات موظفي المجموعة

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفلت مجموعة أغذية، بإطلاق منصة «تطوير»، بهدف الارتقاء بمهارات موظفيها في مختلف مواقعها.

وجاء إطلاق «تطوير» تجسيداً لالتزام «أغذية» بدعم التنمية البشرية، التي تعد أحد المحاور الاستراتيجية لمبادرة «عام زايد».

وجرى إطلاق المنصة على هامش حفل تخرج مميز شهد تخريج 15 موظفاً من الدورة الثالثة لـ«برنامج الارتقاء الوظيفي»، وهو أحد برامج التدريب المخصصة للموظفين الإماراتيين المتميزين.

وقال طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «إن النجاح الذي حققته المجموعة والمكانة، التي وصلت إليها اليوم جاء نتيجة لجهود موظفيها، ومن أجل ضمان استدامة هذا الزخم الإيجابي، نحرص دائماً على إقامة برامج للتدريب والتطوير تضمن تزويد موظفينا بالمهارات والخبرات المناسبة لحمل راية القيادة في (أغذية) في المستقبل».

من جانبه، قال مبارك المنصوري النائب الأول للرئيس- للموارد البشرية والتطوير المؤسسي في مجموعة أغذية: «لا شك في أننا نولي أهمية كبيرة لتوفير فرص النمو، وقمنا حتى الآن بتدريب أكثر من 150 موظفاً ضمن برامج (تطوير) في جميع مواقعنا خلال العام الماضي فقط، ونتوقع أن يتضاعف هذا العدد العام المقبل».