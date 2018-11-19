سوق دبي يتوقع إدراج أول صندوق عقاري 2019

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقع حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، إدراج أول صندوق للاستثمار العقاري «ريتس» متداول في السوق خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن القوانين التنظيمية الخاصة بالصندوق تعتبر جاهزة، بالإضافة إلى توافر البينة التحتية ولكن السوق ينتظر الموافقة من الجهات الرقابية، موضحاً أنه بمجرد الموافقة على الترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع سيتم الإدراج مباشرة.

ويعرّف صندوق الاستثمار العقاري «ريت أو ريتس» بأنه صندوق استثماري، يستثمر رأسماله في العقارات المدرة للدخل، إما بالتملك المباشر للعقار، أو بتملك سندات الرهن العقاري وهي متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً.

وأشار السركال إلى أنه من المنتظر إطلاق منصة تداول صناديق الاستثمار العقاري خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك بعد نجاح السوق في إنجاز الجانب الأكبر من استعداداته لتنفيذ تلك الخطوة النوعية في إطار استراتيجية تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وأضاف إن السوق انتهى من إعداد قواعد تنظيمية خاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي يفتح الباب أمام إدراج الصندوق وإطلاق المنصة.

وكان السوق وقّع في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك لفتح آفاق واسعة في سوق المال للشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري «ريتس» على وجه الخصوص.