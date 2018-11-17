الأجانب والمؤسسات «تقتنص» الفرص في الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كثف الأجانب والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي رغم تباين أداء المؤشرات الرئيسية، إذ ارتفع مؤشر أبوظبي مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك، فيما هبط سوق دبي بضغط العقار.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء خلال الأسبوع الماضي بصافي استثمار 178.8 مليون درهم، منها 156.5 مليوناً للأجانب، و22.3 مليوناً للعرب، بينما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 178.8 مليون درهم، منها 22 مليوناً للخليجيين، و156.76 مليوناً للمواطنين.

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار 152 مليون درهم محصلة شراء، منها 129.48 مليوناً في أبوظبي، و22.5 مليوناً في دبي. وارتفع سوق أبوظبي 0.53% إلى مستوى 5055.45 نقطة مدعوماً بأسهم شركات البنوك والتأمين والطاقة فيما هبط سوق دبي 1.7% إلى 2778.76 نقطة مع هبوط أسهم العقار والنقل والاستثمار.

ووصلت سيولة السوقين الأسبوع الماضي إلى 1.75 مليار درهم، منها 1.04 مليار في أبوظبي، و710.65 ملايين في دبي، وجرى تداول 816.7 مليون سهم منها 255.2 مليوناً في أبوظبي، و561.5 مليوناً في دبي من خلال تنفيذ 18.46 ألف صفقة.

أبوظبي

وفى سوق أبوظبي ارتفع قطاع البنوك 2.48% مع صعود أبوظبي الأول 2.64% وأبوظبي التجاري 0.61%، فيما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.42% مع ارتفاع دانة غاز 0.89% وأدنوك للتوزيع 2.53%.

في المقابل، انخفض قطاع العقار 5.73% مع هبوط سهم الدار 6.08% وإشراق 6.37%، وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.5% مع انخفاض سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط خلال الأسبوع بسيولة 426.37 مليون درهم، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بتداولات 180 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات 144 مليون درهم.

وكان سهم بنك الاستثمار الأكثر ارتفاعاً الأسبوع الماضي بنسبة 12.16% تلاه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 10.66%، ثم سهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات مرتفعاً 7.81%، فيما جاء سهم أبوظبي الوطنية للفنادق في صدارة المتراجعين مع انخفاضه 27.14% تلاه سهم رأس الخيمة الوطنية للتأمين بنسبة 9.38%، ثم سهم الخليج الاستثمارية منخفضاً 7.89%.

ومال المستثمرون الأجانب بالشراء بصافي استثمار 200.6 مليون درهم، في المقابل، اتجه العرب والمواطنون والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 200.6 مليون درهم، منها 182.9 مليوناً للمواطنين، و1.1 مليون للعرب، و16.6 مليوناً للخليجيين.

دبي

وجاء تراجع سوق دبي بضغط تراجع قطاع العقار بنسبة 3.84% مع هبوط سهم إعمار العقارية 5.7% وأرابتك 5.13% وداماك 2.35% وديار 2% ودريك آند سكل 5.13% وإعمار للتطوير 2.6%، في مقابل ارتفاع إعمار مولز 0.52%، وتراجع قطاع الاستثمار 6.76% بضغط انخفاض سهم دبي للاستثمار 7.98% وسوق دبي المالي 3.3% وشعاع كابيتال 2.75%.

فيما هبط قطاع النقل بنسبة 2% مع تراجع سهم أرامكس 2.97% والعربية للطيران 0.97% والخليج للملاحة 0.8%، في المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.82% بدعم ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني 2% فيما هبط بنك دبي الإسلامي 1.12%.

وتصدر سهم «جي إف إتش» قائمة النشاط خلال الأسبوع بسيولة 105.5 ملايين درهم تلاه سهم إعمار العقارية بسيولة 96 مليون درهم، ثم سهم سلامة للتأمين بتداولات 78.3 مليون درهم.

وتصدر الرابحين في دبي سهم غلفا للمياه مع صعوده 25.98%، تلاه سهم دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.38%، ثم سهم بنك دبي التجاري مرتفعاً 8.65%، فيما كان سهم الخليجية للاستثمارات العامة الأكثر تراجعاً 9.66% ثم سهم الرمز كوربوريشن 9.35%، تلاه سهم دبي للاستثمار وبنسبة 7.98% إلى 1.5 درهم.

ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 49.5 مليون درهم موزعة بواقع 23.4 مليوناً للعرب و26.14 مليوناً للمواطنين في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 49.5 مليون درهم منها 5.47 ملايين للخليجيين و44 مليوناً للأجانب.

مشتريات

ركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم في الأسبوع الماضي على أسهم «أبوظبي الأول» و«دريك آند سكل» و«إعمار مولز» و«ديار» و«اتصالات» و«أدنوك للتوزيع»، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم «سلامة للتأمين» و«دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية» و«إشراق» و«الدار» و«منازل».