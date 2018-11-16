الأسهم تنتعش مع نهاية ماراثون نتائج الشركات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 4.8 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس مع نهاية مارثون إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية الفصلية للربع الثالث، التي كشفت عن تحقيق غالبية الشركات أرباحاً قوية، وهو ما عزز من معنويات المستثمرين وحفز الأجانب على زيادة مشترياتهم لاقتناص الفرص.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.68% أو ما يعادل 34 نقطة ليغلق عند 5055.46 نقطة محققاً أعلى مستوياته في أكثر من 4 سنوات (49 شهراً) بدعم رئيس من الأسهم القيادية يتصدرها «أبوظبي الأول» 0.68% و«أبوظبي التجاري 2.12% و«أدنوك للتوزيع» 2.1% و«اتصالات» 1.42%.

بينما صعد سوق دبي هامشياً بنسبة 0.09% أو ما يعادل 2.38 نقطة ليغلق عند 2778.76 نقطة بدعم أسهم العقار والبنوك مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.76% و«إعمار مولز» 1.58% و«داماك» 1.46%. ووصلت سيولة السوقين في جلسة أمس إلى 373.7 مليون درهم، موزعة بواقع 91.9 مليوناً في دبي و281.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 123.8 مليون سهم، منها 78 مليوناً في دبي و45.8 مليوناً في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 3462 صفقة.

وخلال تداولات الأسبوع الماضي، صعد سوق أبوظبي بنسبة 0.53% بدعم رئيس من مشتريات الأجانب والمحافظ الاستثمارية، وهو ما عزز من صعود أسهم البنوك يتصدرها «أبوظبي الأول» 2.6% و«أبوظبي التجاري» 0.6%، فيما هبط سوق دبي بنحو 1.7% بضغوط من أسهم العقار مع انخفاض «إعمار العقارية» 5.7% و«أرابتك» 5.13% و«داماك» 2.3%.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، مال المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء في الأسواق الأسبوع الماضي بصافي استثمار 178.8 مليون درهم، منها 156.5 مليوناً للأجانب، و22.3 مليوناً للعرب، بينما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي 178.8 مليون درهم، منها 22 مليوناً للخليجيين، و156.76 مليوناً للمواطنين.