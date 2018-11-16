100 % معدل التزام الشركات المحلية في «سوق دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي أن الشركات المحلية المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 100% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2018 في حدود المهلة الزمنية القانونية وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي التي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية 64 شركة. وقد رفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة.

وفي المقابل علق سوق دبي المالي تداول أسهم شركة واحدة من شركات الإدراج المزدوج لم تفصح عن بياناتها الفصلية وهي شركة الاستشارات المالية الدولية.