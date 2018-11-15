الأسهم تربح 4.3 مليارات بدعم مشتريات أجنبية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية، ما يربو على 4.3 مليارات درهم، في ختام تعاملات أمس، مدعومة بعمليات شراء أجنبية ومؤسساتية، استهدفت الأسهم القيادية في قطاع البنوك، فيما عاودت السيولة التحسن، بعد تجاوزها مجدداً حاجز 400 مليون درهم.

وارتفع سوق أبوظبي 1.1 %، ليغلق عند 5021.17 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والسلع، فيما صعد سوق دبي هامشياً 0.03 %، إلى مستوى 2776.38 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والنقل.

ووصلت السيولة الكلية إلى 423.74 مليون درهم، منها 141 مليون في دبي، و282.74 مليون في أبوظبي، وجري تداول 147.7 مليون سهم، موزعة بواقع 89.7 مليون في دبي، و58 مليون في أبوظبي، من خلال 4907 صفقات.

البنوك

وجاء صعود سوق أبوظبي، مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.07 %، بدعم مكاسب سهم أبوظبي الأول 2.8 %، وأبوظبي التجاري 1 %، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.27 %، على أثر ارتفاع سهم الدار 0.59 %، في مقابل انخفاض إشراق 0.66 %.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.12 %، مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، فيما نزل قطاع الطاقة بنسبة 0.67 %، بفعل هبوط سهم دانة غاز 0.88 %، وطاقة 0.93 %.

وتصدر سهم أبوظبي الأول، النشاط بسيولة بقيمة 168 مليون درهم، ثم سهم أبوظبي الإسلامي بتداولات 22.32 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة 21.45 مليون درهم، وكان سهم أغذية في صدارة الرابحين بنسبة 3.68 %، فيما كان أبوظبي الوطنية للفنادق الأكثر تراجعاً بنسبة 10 %.

العقار

وفى دبي، ارتفع قطاع البنوك 1.14 %، مع صعود الإمارات دبي الوطني 2.77 %، في مقابل هبوط دبي الإسلامي 0.19 %، وزاد قطاع النقل بنسبة 0.86 %، مع ارتفاع أرامكس 1.67 %، واستقرار العربية للطيران والخليج للملاحة.

ونزل قطاع العقار 0.83 %، مع انخفاض سهم إعمار العقارية، وأرابتك 1.31 %، وداماك 0.49 %، وديار 1.84 %، وإعمار مولز 1.55 %، كما تراجع قطاع الاستثمار 2.74 %، مع نزول دبي للاستثمار 3.8 %، فيما ارتفع شعاع كابيتال 0.93 %، واستقر سهم سوق دبي المالي.

وتصدر سهم إعمار العقارية، التداولات بسيولة 27.4 مليون درهم، تلاه سهم جي إف إتش بتداولات بقيمة 23.75 مليون درهم، ثم سهم دبي للاستثمار بـ 23 مليون درهم، وكان سهم الإمارات دبي الوطني، الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.77 %، فيما كان سهم مصرف السلام السودان، الأكثر تراجعاً بنسبة 4.83 %.

الأجانب

مال المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار 67 مليون درهم، منها 62 مليون للأجانب، و5 ملايين للعرب، في المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 67 مليون درهم، منها 7 ملايين للخليجيين، و60 مليوناً للمواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 5 ملايين درهم، فيما اتجهت نحو البيع في دبي، بصافي استثمار 25.5 مليون درهم، في المقابل، اتجه الأفراد نحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار 5 ملايين درهم، واتجهوا نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 25.5 مليون درهم.

0.59 %

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.59 %، إلى 3236.31 نقطة، بعد تداول 605.05 ملايين سهم، بقيمة 9.3 ملايين دولار، من خلال 76 عملية.

ونشطت التداولات في سوق المشتقات، بعد التداول على 9170 عقداً، بقيمة 3.45 ملايين درهم، من خلال 38 عملية، حيث ارتفعت عقود أبوظبي الأول 2.8 %، وأبوظبي التجاري 1.01 %، والاتحاد العقارية 0.16 %، فيما تراجعت عقود أرابتك 1.31 %، وإعمار العقارية 1.01 %.

* إفصاحات

حققت شركة الصقر الوطنية للتأمين، صافي أرباح 25.1 مليون درهم، عن الفترة المنتهية في سبتمبر، مقابل 16.6 مليون درهم عن الفترة المقابلة من 2017، بزيادة قدرها 51 %.

ارتفعت أرباح شركة عُمان للتأمين 7.5 %، إلى 87.45 مليون درهم، في التسعة أشهر الأولى من عام 2018، مقابل أرباح بنحو 81.28 مليوناً بنفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «العين الأهلية للتأمين»، إلى 52.98 مليون درهم، خلال فترة التسعة أشهر الأولى، مقابل نحو 43.05 مليون درهم بالفترة المماثلة من العام الماضي.

حققت شركة «الخليج للمشاريع الطبية»، أرباحاً 43.4 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى، مقارنة بقيمة 1.43 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2017.

وصلت أرباح شركة «فودكو القابضة»، إلى 50.69 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 85.38 مليون درهم، بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفعت أرباح شركة «ميثاق للتأمين التكافلي»، لنحو 13.92 مليون درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها نحو 1.92 مليون درهم، خلال نفس الفترة نفسها من 2017.

وصلت أرباح شركة الفجيرة الوطنية للتأمين إلى 33.85 مليون درهم، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح قدرها 21.56 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.