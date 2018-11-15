مصرف عجمان يجمع 419.6 مليون درهم في إصدار أسهم حقوق أولوية

المصدر: عجمان - البيان

أعلن مصرف عجمان عن نجاحه في جمع 419.6 مليون درهم، في إطار برنامج إصدار حقوق الأولوية، الذي أجراه بهدف دعم خطط المصرف التوسعية عبر تعزيز قاعدة رأس المال وتحقيق استراتيجيته الطموحة نحو التوسع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في الوقت نفسه.

واستقطب إصدار حقوق الأولوية من مصرف عجمان، طلباً قوياً من جانب المستثمرين، وتم بحلول نهاية فترة الاكتتاب تغطية كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب، والتي بلغ عددها 419 مليوناً و677 ألفاً و500 سهم، بسعر إصدار يبلغ درهماً واحداً لكل سهم، بهدف زيادة رأس المال إلى مليارين و100 مليون درهم، على أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم يوم 18 نوفمبر الجاري.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «إن نجاح إصدار أسهم حقوق الأولوية يعبر عن مستوى الدعم القوي من حملة الأسهم والثقة لدى المساهمين، كما أتوجه في هذا الإطار لشركائنا الاستراتيجيين الجدد، ويأتي في مقدمتهم شركة شعاع كابيتال، وشركة دبي للاستثمار اللتين أظهرتا دعمهما لخطط نمو المصرف، حيث إن مصرف عجمان الآن في وضع رائد لتنفيذ خطط النمو».