1.1 مليار صافي أرباح «داماك العقارية» نهاية سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أظهرت النتائج المالية لشركة داماك العقارية ـ دبي للأشهر التسعة الأولى من العام 2018، تسجيل إيرادات إجمالية بقيمة 5.2 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي الأرباح 1.9 مليار درهم والأرباح الصافية 1.1 مليار درهم.

وسلمت داماك في الأشهر التسعة الأولى 3,800 وحدة سكنية، مقارنة بـ1,923 وحدة سكنية في الفترة ذاتها من العام الماضي. وشملت الوحدات التي تمّ تسليمها في إمارة دبي خلال هذه الفترة وحدات سكنية في مشاريع «داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي» و«داماك هايتس» و«داماك ماجستين».

بالإضافة إلى عدد من المباني متوسطة الارتفاع المطلة على مضمار الغولف المصمم وفقاً لمعايير البطولات في مشروع داماك هيلز. كما سلّمت داماك وحدات في مشروعي برج داماك ووترفرونت وبرج داماك مارينا.

وسجّل حجم المبيعات المحجوزة في الأشهر التسعة الأولى 3.2 مليارات درهم، وبلغ إجمالي الأصول 25 مليار درهم. وانخفض إجمالي الديون إلى 4.9 مليارات درهم عند 30 سبتمبر 2018، مقارنة بـ5.4 مليارات درهم في 30 يونيو 2018.

وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2018، بلغت أرصدة الشركة النقدية والمصرفية 6.2 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة مشاريع التطوير العقاري 8.9 مليارات درهم، وقيمة إجمالي حقوق المساهمين 14.1 مليار درهم. أما ربحية السهم الواحد للشركة فبلغت 0.18 درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2018.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية: نتطلع بنظرة متفائلة إلى نتائج الأعمال على المدى المتوسط إلى البعيد، فيما نواصل العمل على مشاريعنا الرئيسة بكل عزم. ونحن على ثقة بأننا سنحافظ على مستوى طلب مستقر على مشاريعنا من خلال تقديم قيمة مجزية تتناسب مع إمكانات مجموعة واسعة من المشترين، بمن فيهم العدد المتزايد من المستثمرين الوافدين الذين اختاروا دبي موطناً ثانياً لهم.

وخلال الربع الثالث، تمّ تحقيق العديد من الإنجازات في مجموعة من مشاريع داماك الرئيسة، بما في ذلك استكمال المرحلة الثانية من أعمال الأساس في أيكون سيتي بمدينة دبي. كذلك بدأ مركز مجتمعي جديد باستقبال القاطنين في مجتمع داماك هيلز الرئيس، والذي سلّمت داماك منذ بداية تطويره عقوداً تفوق قيمتها 6 مليارات درهم.

واختتم قائلاً: نشكر القيادة الحكيمة للإمارات التي تدفع بعجلة النمو المستدام، وتواصل جذب المزيد من الزوار والمستثمرين إلى الدولة. كما نشكر عملاءنا ومساهمينا وموظفينا على التزامهم المستمر. ونقترب من إكسبو 2020 مترقبين تأثيره الإيجابي على مستوى الطلب في القطاع العقاري.