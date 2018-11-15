ارتفاع صافي أرباح «تبريد» إلى 319.3 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهرت النتائج المالية الموحدة للتسعة أشهر الأولى من العام 2018 للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، تحقيق الشركة ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة 10% بلغ 319.3 مليون درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2017.

مدفوعًا بعملية الاستحواذ على شركة «إس و تي» المزودة لخدمات تبريد المناطق في جزيرة الريم ــ أبوظبي، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن بيع 5% من حصتها في شركة تبريد السعودية في مايو الماضي إثر استحواذ صندوق البنية التحتية للبنك الإسلامي للتنمية على حصة في شركة تبريد السعودية، ونتيجةّ لذلك انخفضت حصة الشركة الإجمالية من 25% إلى 20%.

ويأتي الإعلان عن هذه النتائج المالية بعد نجاح الشركة في طرح صكوك بسعر ثابت بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) لأجل سبع سنوات.

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: ارتفاع صافي الأرباح 10%، يعكس قوة أداء المجموعة وقدرتها على الاستمرار في النمو وتحقيق الأرباح. كما تمكنت الشركة من المحافظة على نمو أعمالها.

وذلك من خلال إضافة أكثر من 29,000 طن تبريد لعملاء جدد في الأشهر التسعة الأولى إلى جانب حصولها خلال الربع الثالث على تصنيف ائتماني بدرجة الاستثمار من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش»، ما يُعدُّ دليلا على قوة نموذج الأعمال الذي تنتهجه الشركة.

وقال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: تأتي هذه النتائج الجيدة في أعقاب النجاح في طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي، والتي شهدت طلبًا قويًا من قبل المستثمرين على المستوى المحلي وكذلك في آسيا وأوروبا أدى إلى زيادة في حجم الاكتتاب بنسبة 50%.