54.5 ملياراً أرباح 101 شركة مدرجة

المصدر: أبوظبي ــــ رامي سميح

نمت أرباح 101 شركة وبنك وطني مدرجة أعلنت عن نتائجها قبل نهاية الفترة المحددة للإفصاحات والمقرر انتهاؤها اليوم بنحو 10.8% خلال التسعة أشهر الأولى بدعم الأداء القوي للاقتصاد الوطني. ووفق مسح «البيان الاقتصادي» ارتفعت أرباح الشركات والبنوك الـ«101» إلى 54.48 مليار درهم من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 5.33 مليارات درهم مقارنة بنحو 49.15 مليار في الفترة نفسها من 2017.

واستحوذت 44 شركة مدرجة في سوق دبي على النصيب الأكبر من الأرباح بواقع 50.3% بعدما حققت أرباحاً صافية بنحو 27.4 مليون درهم بنمو 21.69% مقارنة بنحو 22.5 مليوناً في نفس الفترة 2017.

وبلغت أرباح 57 شركة مدرجة في سوق أبوظبي إلى 27.08 مليار درهم بنمو 1.7% مقارنة بنحو 26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017 .