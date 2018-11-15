«الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» تبيع 74 % من أسهم «مدكو بلاست»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «جلف كابيتال»، إحدى أكبر وأنشط الشركات العاملة في مجال إدارة الأصول البديلة في منطقة الشرق الأوسط، أمس أن الشركة التابعة لمحفظتها الاستثمارية، «شركة الشرق الأوسط لتصنيع الزجاج» نجحت في بيع حصة قدرها 74% في شركتها الفرعية «مدكو بلاست» لأنظمة التعبئة والتغليف إلى شركة «إندوراما فنتشرز ببلك كومباني ليمتد»، أحد أبرز المنتجين في العالم في قطاع البتروكيماويات الوسيطة. وتزاول «إندوراما» أعمالها في 30 بلداً.

وهي مدرجة في بورصة تايلاند. أسّست «مدكو بلاست» في عام 1996 وهي مُصنّع رائد لعبوات PET الأولية والمنتجات المقولبة بالحقن وأغطية الزجاجات للعملاء من الشركات المحلّية والعالمية، وفي المقام الأول في قطاع المشروبات الغازية والمياه المعبأة وقطاع الألبان. وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة 60.000 طن متري سنوياً من عبوات PET الأولية.

ومن خلال استثمارها في «الشرق الأوسط لتصنيع الزجاج»، عملت «جلف كابيتال» بشكل وثيق مع فريق «مدكو بلاست» لترسيخ موقع الشركة بسوق العبوات الأولية لقطاع المشروبات وتوسعة نشاطات التصدير وتنويع منتجاتها لتشمل أغطية زيوت الطعام وأدوات التجميل ومنتجات تغليف المنظّفات.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال» وعضو مجلس إدارة «الشرق الأوسط لتصنيع الزجاج»: أسهمت الاستراتيجية النشطة لتوسعة أعمال الشركة لتدخل إلى قطاعات جديدة ومناطق جغرافية جديدة في ترسيخ موقع مدكو بلاست كالشركة الرائدة في سوق العبوات الأولية في منطقة الشرق الأوسط.