9.1 ملايين درهم أرباح «تكافل الإمارات» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة تكافل الإمارات - شركة التأمين التكافلي على الحياة والصحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق دبي المالي نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في نهاية سبتمبر.

والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 9.1 ملايين درهم بزيادة قدرها 7.6 ملايين درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وارتفع صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بمقدار 6.1 ملايين مقارنة بالفترة نفسها من 2017. وارتفع إجمالي اﻟﻣﺳﺎهمات ﻟﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻧﺳﺑﺔ 25٪ أي بقيمة 32 مليون درھم ﻣﻘﺎرﻧﺔ بالفترة نفسها ﻣن 2017.

وقال محمد الهواري، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة «تكافل الإمارات»: حققنا أداءً قوياً في الربع الثالث ما يعكس كفاءة الأعمال المستمرة التي حققناها في مجموعتنا إذ نواصل تبني التكنولوجيا الرقمية في أعمالنا. وفي ضوء تطلعنا نحو مستقبل صناعة التأمين، تعمل حالياً فرق البحث والتطوير لدينا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتطوير منتجات وخدمات أكثر فاعلية.

وأضاف: نرى أن هذه الفترة مهمة ومزدهرة بالنسبة لفريق عمل شركة تكافل الإمارات بقيادة ورؤية الرئيس التنفيذي فادي الهندي، الذي يعمل باستمرار من أجل تطوير الشركة وتعزيز استراتيجية النمو على المدى الطويل.

وحصلت الشركة في يوليو، على الموافقة النهائية من هيئة التأمين للاستحواذ على شركة تكافل الهلال التي توفر منتجات وخدمات التكافل العامة للأفراد والشركات، لتصبح تكافل الإمارات عند الانتهاء من عملية الاستحواذ جزءاً من أكبر مجموعة تكافلية على مستوى الإمارات.