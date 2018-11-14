المؤسسات تكثف مشترياتها في الأسهم وسط تباين المؤشرات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كثفت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مشترياتها في الأسواق المحلية بختام تعاملات أمس، مع تداول أسعار الأسهم عند مستويات سعرية جاذبة ومغرية، في وقت تباينت فيه إغلاقات المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع أبوظبي بدعم البنوك والاتصالات فيما تراجع دبي بضغط العقار.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» وصل صافي الاستثمار المؤسسي أمس إلى 44.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.78 ملايين درهم في أبوظبي، و39.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، فيما اتجه الأجانب نحو البيع وجني الأرباح بصافي استثمار 20 مليون درهم كمحصلة بيع.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.25% ليغلق عند 4966.78 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والاتصالات والتأمين، فيما انخفض سوق دبي بنسبة 0.98% إلى مستوى 2775.51 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية يتقدمها العقار.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 246.8 مليون درهم، منها 123 مليوناً في دبي، و123.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 129.3 مليون سهم موزعة بواقع 96.3 مليوناً في دبي، و33 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3226 صفقة.

البنوك

وجاء صعود سوق أبوظبي مع قطاع البنوك بنسبة 0.6% بعد ارتفاع أبوظبي الأول 0.7% وأبوظبي التجاري 0.38%، فيما وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. بينما هبط قطاع العقار بنسبة 1.03% بعد تراجع سهم الدار 1.16% وإشراق 0.3%، كما نزل قطاع الطاقة بنسبة 0.38% مع نزول سهم دانة غاز 0.87%.

تصدر سهم أبوظبي الأول التداولات بسيولة 42 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات 22 مليون درهم، ثم سهم الاتحاد الوطني مستقطباً سيولة 11.3 مليون درهم، وكان سهم الجرافات البحرية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.74% فيما كان سهم رأس الخيمة الوطنية للتأمين الأكثر تراجعاً بنسبة 9.37%.

العقار

وفى دبي، هبط قطاع العقار بنسبة 0.41% مع انخفاض إعمار العقارية 1.2% ودريك آند سكل 2.63% والاتحاد العقارية 0.95% وإعمار للتطوير 1.45%، فيما تراجع قطاع البنوك 1.36% مع هبوط الإمارات دبي الوطني 2.8% ودبي الإسلامي 1.13%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.78% بضغط من دبي للاستثمار 1.86% وسوق دبي المالي 1.68% وشعاع كابيتال 0.93%، فيما نزل قطاع النقل 1.31% بعد انخفاض العربية للطيران 0.97% وأرامكس 1.65% والخليج للملاحة 0.91%.

وتصدر سهم سلامة للتأمين التداولات مستقطباً نحو 26 مليون درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات 16 مليون درهم، ثم سهم إعمار مولز بسيولة 14.75 مليون درهم، وواصل سهم غلفا صدارة الارتفاعات مع صعوده 9.59% فيما كان سهم الرمز كوربوريشن الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.35%.

ناسداك

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» هامشياً بنسبة 0.07% إلى 3217.39 نقطة بعد تداول 658.6 ألف سهم بقيمة تجاوزت 6 ملايين دولار من خلال 131 عملية. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 3333 عقداً بقيمة 613.9 ألف درهم من خلال 7 عمليات، حيث انخفضت عقود «إعمار العقارية» 1.21% و«الاتحاد العقارية» 0.95% و«جي اف اتش» 1.56% و«دبي للاستثمار» 1.86%.

الأجانب

مالت تداولات المستثمرين الأجانب غير العرب نحو البيع بصافي استثمار 20 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 20 مليون درهم، موزعة بواقع 9.3 ملايين للعرب، و5 ملايين للخليجيين، و6 ملايين للمواطنين.

إفصاحات

قال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان توضيحي له حول خبر منشور بخصوص تعيين شركة «نتورك إنترناشيونال» التابعة لها، ستة بنوك لإدارة طرحها العام الأولي، إنه لا يوجد تعليق من طرفه باستثناء الإفصاح المقدم إلى سوق دبي المالي في أكتوبر الماضي الخاص بدراسة طرح أسهم الشركة للاكتتاب.

شهد سوق دبي المالي خلال جلسة أمس إتمام صفقة كبيرة مباشرة لشركة دبي للاستثمار على أسهم مصرف عجمان بنحو 60 مليون سهم بسعر 1 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 60 مليون درهم، ومن خلال الصفقة ترتفع حصة دبي للاستثمار إلى 5.71% منها 3.57% لدبي للاستثمار، و2.14% إلى «المال كابيتال» التابعة لها.

ارتفعت أرباح شركة دار التكافل بنهاية الأشهر التسعة الأولى بنسبة 10.4% لتصل إلى 8.08 ملايين درهم مقابل أرباح بنحو 7.32 ملايين في نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين» إلى 81 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بزيادة قدرها 38% مقارنة بنحو 58.8 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

زادت أرباح شركة «الظفرة للتأمين» إلى 62.9 مليون درهم في 9 أشهر من 2018 مقارنة بنحو 38.7 مليونا في الفترة نفسها العام الماضي.

ارتفع صافي ربح «الاتحاد للتأمين» إلى 14.06 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح بلغ 6.3 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت أرباح الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» 158% إلى 32 مليون درهم بنهاية سبتمبر مقارنة بأرباح 12.4 مليوناً خلال نفس الفترة من 2017.