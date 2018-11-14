39 مليوناً أرباح «البحيرة الوطنية للتأمين» بنهاية الربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين، نتائج جيدة حتى نهاية الربع الثالث، رغم اتباع سياسة أكثر تشدداً، بدأت تؤتي ثمارها خلال السنة المالية الحالية.

وبلغ إجمالي صافي الأرباح 39 مليون درهم بنهاية الربع الثالث، مقابل 42 مليون درهم بنهاية الربع الثالث 2017.

وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة، إن الأقساط المكتتبة بلغت 373 مليون درهم في نهاية الربع الثالث، مقابل 403 ملايين في نهاية الربع الثالث 2017.

كما حافظت أرباح عمليات التأمين على مستواها عن نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 20 مليون درهم. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 644 مليون درهم، مقابل 664 مليون درهم في نهاية ديسمبر، ويعود ذلك إلى توزيع 25 مليون درهم أرباح نقدية على المساهمين.