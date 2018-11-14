103.4 ملايين دولار صافي أرباح «جي إف إتش» في 9 أشهر

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أمس، تحقيق ربح صافي للمساهمين بقيمة 103.44 ملايين دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 18.6% مقارنة بما مقداره 87.23 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتعكس هذه الزيادة النمو المتواصل والمساهمات القوية من نشاط الصيرفة الاستثمارية، إضافة إلى الدخل المحقق من الاستثمارات الأخرى ذات العلاقة.

كما سجلت المجموعة ربحاً صافياً موحداً بقيمة 104.66 ملايين دولار أميركي خلال فترة الأشهر التسعة الأولى، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بما مقداره 91.04 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبالنسبة إلى الربع الثالث من عام 2018، ارتفع معدل الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين بنسبة 23.3%، لتصل قيمته إلى 30.94 مليون دولار مقارنة بما مقداره 25.09 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.