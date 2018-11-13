الأجانب والمؤسسات يعززون مشتريات الأسهم رغم تراجع المؤشرات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

عزز الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال تعاملات، أمس، على الرغم من تراجع المؤشرات تحت وطأة عمليات جني أرباح استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.96% إلى 4954.23 نقطة، بضغط تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات، كما هبط سوق دبي 0.53% إلى مستوى 2802.88 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاستثمار.

وقال وسطاء بالسوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأجانب والمؤسسات يواصلون اقتناص الفرص في الأسهم المحلية التي تتداول حالياً عند مستويات سعرية جاذبة فضلاً عن تفاؤلهم بمساعي الشركات المدرجة لزيادة نسب تملك الأجانب خصوصاً بعد إعلان مصرف أبوظبي الإسلامي عن السماح لغير المواطنين بتملك أسهمه حتى 25% من رأس المال.

ووصلت سيولة السوقين إلى 382.2 مليون درهم، منها 127.7 مليوناً في دبي، و254.5 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 150.9 مليون سهم موزعة بواقع 87.6 مليوناً في دبي، و63.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3537 صفقة.

العقار

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 2.2% مع هبوط إعمار العقارية 2.71% ودريك آند سكل 2.06% وداماك 1.9% وديار 0.91% وإعمار للتطوير 1.63% وإعمار مولز 2.6% والاتحاد العقارية 0.32%.

وانخفض قطاع الاستثمار هامشياً مع هبوط سوق دبي المالي 0.4% واستقرار دبي للاستثمار، وارتفاع شعاع كابيتال 0.93%، كما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.27% مع انخفاض أرامكس 2.3% والخليج للملاحة 0.9%، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.6% مع صعود الإمارات دبي الوطني 1.31% واستقرار دبي الإسلامي.

وتصدر سهم جي اف اتش التداولات بقيمة 24 مليون درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بسيولة 21.5 مليون درهم، ثم سهم سلامة للتأمين مستقطباً نحو 10.3 ملايين درهم. وتصدر سهم غلفا الارتفاعات بالحد الأعلى المسموح به بنسبة 14.96% فيما كان سهم دبي للمرطبات الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.25%.

البنوك

وفى أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.62% مع هبوط أبوظبي الأول 0.98% وأبوظبي التجاري 3.89%، فيما ارتفع مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 13.39% بعد تداول 27.4 مليون سهم بقيمة 114.5 مليون درهم مستحوذاً على 45% من سيولة سوق العاصمة.

وهبط قطاع العقار بنسبة 1.63% مع تراجع سهم الدار 1.71% وإشراق 1.46%، كما انخفض قطاع الاتصالات 2.09% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، في المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.38% مع صعود دانة غاز 0.88%.

وتصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي النشاط، ثم سهم أبوظبي الأول بتداولات 52.7 مليون درهم، تلاه ثم سهم اتصالات بسيولة 36.3 مليون درهم، وكان أبوظبي الإسلامي أيضاً الأكثر ارتفاعاً فيما كان سهم أبوظبي الوطنية للفنادق الأكثر تراجعاً بنحو 4.5%.

الأجانب

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي» مواصلة المستثمرين العرب والأجانب مشترياتهم في الأسهم بصافي استثمار 12.3 مليون درهم، منها 10.6 ملايين للأجانب، و1.6 مليون للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 12.3 مليون درهم، منها 9.14 ملايين للمواطنين، و3.13 ملايين للخليجيين.

ومالت المؤسسات المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 47 مليون درهم محصلة شراء، منها 44 مليوناً في أبوظبي، و3 ملايين في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 47 مليون درهم موزعة بواقع 44 مليوناً في أبوظبي، و3 ملايين في دبي.

إفصاحات

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