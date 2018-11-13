58 ملياراً فائض موجودات أجنبية على مطلوبات البنوك

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ فائض الموجودات الأجنبية على المطلوبات لدى البنوك الوطنية 58 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بديسمبر 2017. وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي فقد وصل إجمالي الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية إلى 575.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بنمو نسبته 20% وبزيادة قدرها 97 مليار درهم تقريباً مقارنة بديسمبر من العام 2017.

وعلى صعيد المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية فقد بلغت 517.3 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر مقارنة بـ502.3 مليار خلال ديسمبر 2017. وتشكل الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية 24% من إجمالي رصيد أصولها البالغ 2.47 تريليون درهم ونحو 20.5% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي.

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن الزيادة المتواصلة في الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية تعكس الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي بشكل عام الذي بات يُصنف في المقدمة على مستوى المنطقة ضمن دراسات المؤسسات المتخصصة. وتشير القراءة الأولية للأرقام التي أصدرها المصرف المركزي أن رصيد البنوك الوطنية من الموجودات الأجنبية سجل زيادات متواصلة منذ بداية العام 2018 حيث ارتفع خلال الربع الأول من العام بمقدار 16.8 مليار درهم مقارنة بديسمبر من العام 2017.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، بلغت قيمة الزيادة في الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية نحو 27.5 مليار درهم ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 522.6 مليار درهم. وتواصل النمو للموجودات الأجنبية في شهر يوليو حيث قفز بمقدار 13.4 مليار درهم وأغلق إجمالي الرصيد عند مستوى 536 مليار درهم قبل أن يرتفع إلى 545.5 مليار درهم في أغسطس ثم إلى 575.3 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي.