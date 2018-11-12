«أرقام كابيتال» تنشئ صندوق صكوك إسلامية بـ 130 مليون دولار

المصدر: دبي- سيد صالح

أنشأت شركة «أرقام كابيتال» صندوق صكوك مطابقة للشريعة الإسلامية بقيمة 130 مليون دولار، طبقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، نقلاً عن بيان رسمي صادر من الشركة.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن الصندوق الجديد سيركز بصفة أساسية على الصكوك العالمية، وسيكون أجل الاستحقاق النهائي لصكوكه في أكتوبر 2022.

وأَضافت «بلومبيرغ»، إن الصندوق الذي سَيُطلَق عليه اسم «صندوق أرقام للدخل الإسلامي الجاري 2020»، يستهدف تحقيق دخل سنوي تبلغ نسبته 5%.

وذكرت الوكالة أيضاً، أن «نور بنك» جمع مبلغ 130 مليون دولار للصندوق في غضون ثلاثة أسابيع من فترة طرح صكوك الصندوق للاكتتاب، والتي انتهت في تاريخ 11 أكتوبر الماضي.