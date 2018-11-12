«الإسلامي للتنمية» يدرج صكوكاً بـ 650 مليون يورو في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي- البيان

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 650 مليون يورو من جانب البنك الإسلامي للتنمية، وهو الإدراج الأول بعملة اليورو من قِبل البنك في البورصة. حيث بلغت عمليات إدراج الصكوك بعملة الدولار في ناسداك دبي من جانب البنك الإسلامي للتنمية تسع عمليات إدراج بقيمة إجمالية تبلغ 11.8 مليار دولار.

ويؤكد إدراج البنك لصكوك بعملة اليورو، الدور الذي تقوم به دبي بوصفها مركزاً لعمليات الإدراج متعددة العملات، فضلاً عن كونها أكبر مركز على مستوى العالم لعمليات إدراج الصكوك من حيث القيمة، حيث يبلغ إجمالي قيمة الصكوك 60.4 مليار دولار في الوقت الحالي.