البنك و«علي إكسبرس» يطلقان حملة 11.11

المصدر: دبي ـــ وائل اللبابيدي

قال سوفو سركار نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، تنمو معاملات التجارة الإلكترونية التي تجرى عبر بنك الإمارات دبي الوطني، بمعدل جيد يزيد على 30 % سنوياً، مشيراً إلى أن نحو نصف عملاء البنك يتسوقون بصورة منتظمة عبر الإنترنت شهرياً.

ولفت سركار في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، إلى أن البنك ينوي الاستفادة من فرص النمو الكبيرة في تجارة التجزئة في الدولة، وذلك من خلال توفير برامج الدفع بالتقسيط المريح، والاعتماد على أقوى بروتوكولات الأمان المحسنة، مثل المصادقة على عمليات الشراء عبر الإنترنت بالأمان المزدوج، ما يمنح العملاء منافع إضافية، ويجعلهم يشعرون براحة البال عند التسوق والدفع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعزيز علاقاته مع شركات التجارة الإلكترونية الكبيرة، على الصعيدين المحلي والعالمي، في إشارة إلى شراكة البنك مؤخراً مع موقع التجارة «علي إكسبرس»، التابع لمجموعة «علي بابا» الصينية.

وأضاف: «يسرنا عقد شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية علي إكسبرس، الرائدة على مستوى العالم، لنقدم مكافآت إضافية بنسبة 10 % لعملائنا، خلال حملة 11.11، ولأن نصف عملائنا من المتسوقين النشطين عبر الإنترنت، فنحن واثقون أن هذه الشراكة ستثمر عن تعزيز سهولة تسوقهم وراحتهم عبر الإنترنت، تحت حماية بروتوكولات مصادقة المعاملات».

من جانبه، قال مات تشانغ رئيس منطقة الشرق الأوسط في «علي إكسبرس»، إن القدرة الشرائية القوية، والطلب القوي على التجارة الإلكترونية، ومعدل اختراق الهواتف الذكية في الدولة، أدى إلى توفير فرص تنمية جيدة للتجارة الإلكترونية عابرة الحدود.

وأضاف: «نحن ملتزمون بتزويد المستهلكين المحليين بمجموعة واسعة من المنتجات الفعالة، من حيث التكلفة وجلب تجربة تسوق ممتعة لهم. على المدى القصير، نستهدف الأسواق بالسعودية والإمارات، سوف نستمر في بناء قدرات العمليات المحلية، مثل السوق والتسويق والخدمات اللوجستية.

ووفقاً لدراسة شركة «بي إم آي»، فمن المتوقع أن يصل سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 48.6 مليار دولار في عام 2022. من بينها، ستظل الإمارات والسعودية أكبر وأسرع سوقين للتجارة الإلكترونية في المنطقة. وتشير التقديرات، إلى أنه بحلول نهاية عام 2018، سيصل حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، إلى 10 مليارات دولار.

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خلال حملة 11.11 الترويجية، التي بدأت أول من أمس، وتستمر حتى الساعة 5 مساءً من اليوم، سيحصل عملاء البنك على مكافآت تتضمن استرجاع 11 % من مشترياتهم.