«كامكو» ترعى مؤتمر جمعية الخليج للسندات والصكوك في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

أعلنت شركة كامكو للاستثمار، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، عن رعايتها البلاتينية لمؤتمر جمعية الخليج للسندات والصكوك (GBSA) حول أسواق الدين ورأس المال، الذي عقد أخيراً في دبي، بمشاركة وحضور ممثلين عن كامكو ومجموعة من خبراء الاستثمار رفيعي المستوى على مستوى المنطقة.

وناقش المؤتمر، الذي شهد حضوراً متميزاً من قبل خبراء القطاع الاستثماري وممثلي الجهات الرقابية لأسواق المال وعدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين، مختلف المواضيع المتعلقة بأسواق رأس المال.

وتضمن جدول الأعمال ثلاث حلقات نقاشية تطرقت إلى آخر مستجدات والتغيرات التي جرت على الأسواق المالية، فضلاً عن كلمات رئيسية ألقاها كبار الضيوف، ومن بينهم كلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه، كما أتاح المؤتمر الفرصة من أجل الإجابة عن استفسارات الحضور.