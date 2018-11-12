بنك دبي التجاري يفتتح فرعاً جديداً في العين مول

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري، عن افتتاح فرعه الجديد في العين مول في إطار خطته لتسهيل وصول عملائه للخدمات المصرفية التي تساعدهم على تلبية متطلباتهم المصرفية اليومية.

وقد افتتح الفرع الجديد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، بحضور مجموعة من عملاء البنك وأعضاء الإدارة العليا.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر: «يأتي افتتاح الفرع الجديد في العين مول منسجماً مع استراتيجية البنك بجعل الخدمات المصرفية أكثر قرباً من عملائنا لنقدم لهم منتجاتنا وخدماتنا الفريدة». وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: «يتميز الفرع الجديد بتقنيات رقمية متطورة تمكّن العملاء من التفاعل مع البنك بطرق جديدة ومثيرة».