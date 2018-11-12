الإمارات دبي الوطني يحصد لقب «المبتكر» من «جلوبال فاينانس»

المصدر: دبي- البيان

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، لقب «المبتكر» في الشرق الأوسط، خلال حفل توزيع جلوبال فاينانس ضمن «جوائز الشرق الأوسط 2018 لأفضل بنوك رقمية للمستهلكين في العالم»، الذي استضافته دبي الشهر الماضي.

وفاز البنك أيضاً بجائزتي «أفضل بنك رقمي للأفراد» و«أفضل موقع إلكتروني متكامل للخدمات المصرفية للأفراد» في الشرق الأوسط ودولة الإمارات، وذلك تقديراً لابتكاراته الرقمية.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن تحظى جهودنا بهذا التكريم الرفيع، ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد التزامنا بمواصلة تسخير خبراتنا الرقمية لنقدم لعملائنا الكرام أرقى الحلول المصرفية التي تستشرف المستقبل».