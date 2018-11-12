8% نمواً في عائدات «الإمارات ريت» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «إكويتاتيفا»، أكبر مدير لصناديق «ريت» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومديرة صندوق «الإمارات ريت» (CEIC) المحدود، أمس، عن النتائج المالية غير المدقّقة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 لصندوق «الإمارات ريت» (CEIC) المحدود، وهو أكبر صندوق في العالم للاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وبلغ صافي قيمة الأصول في نهاية الفترة 1.76 دولار أميركي للسهم أو 528.7 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 1.73 دولار أميركي للسهم في الفترة الموازية من عام 2017، مع مجمل عائدات وصلت إلى 8% لنفس الفترة من العام السابق، بما في ذلك المرتان التي تمّ فيهما توزيع الأرباح بإجمالي 8 سنتات للسهم.

لقد ساهم هذا الأداء القوي في هذا الربع من العام، الذي يعتبر عادة الأقل نشاطاً، بدرجة كبيرة في نمو الأرباح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قدره 28% في الإيرادات قبل الفوائد والضريبة والإهلاك، التي وصلت إلى 27.1 مليون دولار.

وقال سيلفان فيوجو، رئيس مجلس إدارة المجموعة في «إكويتاتيفا»: «إن النموّ في الدخل العقاري والزيادة القياسية في الإيرادات تؤكّدان على أدائنا القوي في سوق صعب، ونحن نُعدّ لإجراء المزيد من صفقات التملّك».