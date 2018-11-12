مصرف الهلال يفتتح فرع ديرفيلدز مول

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح مصرف الهلال فرعه الجديد في ديرفيلدز مول في منطقة الباهية بأبوظبي، في حفل افتتاح رسمي حضرته الإدارة العليا للمصرف، بما في ذلك أليكس كويلو الرئيس التنفيذي.

وخلال الحفل قال كويلو: «يأتي افتتاحنا لهذا الفرع كجزء من التزامنا بتوسيع نطاق حضورنا، وتسهيل إمكانية وصول متعاملينا لفروعنا، وذلك تماشياً مع جهودنا المستمرة في توفير الخدمات والمنتجات عبر أهم المواقع المركزية وتقديم أفضل خدمة لهم».

ويأتي افتتاح فرع ديرفيلدز بعد إطلاق المصرف فرعاً في مشرف مول، وسيتم افتتاح المزيد من الفروع في مواقع استراتيجية أخرى.