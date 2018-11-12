مشتريات الأجانب تتماسك بالأسهم أمام جني الأرباح

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس أمام عمليات جني أرباح استهدفت أسهماً قيادية في قطاعي العقار والبنوك، مدعومة باستمرار مشتريات الأجانب والمؤسسات مع بقاء السيولة عند مستوياتها المتواضعة دون 350 مليون درهم.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.29% إلى 2817.72 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار مقابل ارتفاع البنوك، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 0.53% ليصل إلى 5002.25 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 331.6 مليون درهم، منها 227 مليوناً في دبي، و104.6 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 265 مليون سهم موزعة بواقع 209.9 ملايين في دبي، و55.12 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3334 صفقة.

العقار

وتراجع سوق دبي مع تراجع قطاع العقار بنسبة 0.67% مع انخفاض إعمار العقارية 0.77% وأرابتك 3.85% وداماك 1.41% ودريك آند سكل 0.51% وإعمار للتطوير 0.4% وديار 0.23%، فيما قطاع الاستثمار بنسبة 1.24% مع تراجع سوق دبي المالي 1.21% ودبي للاستثمار 1.23% وشعاع كابيتال 1.83%.

ونزل أيضاً قطاع النقل 0.44% مع انخفاض أرامكس 0.68% والخليج للملاحة 0.89% فيما استقر العربية للطيران، بينما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.12% مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني 0.88%، في مقابل هبوط دبي الإسلامي 0.56%.

وتصدر سهم الخليج للملاحة تداولات النشاط بسيولة 60 مليون درهم، ثم سهم جي أف أتش بتداولات 36 مليون درهم، تلاه سهم سلامة للتأمين مستقطباً نحو 30.6 مليون درهم، وكان سهم آن ديجيتال سيرفسس الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.75% فيما كان سهم أرابتك الأكثر هبوطاً بنسبة 3.85% إلى 2.25 درهم.

البنوك

وفي أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.23% مع هبوط أبوظبي الأول 0.55%، كما تراجع قطاع العقار بنسبة 3% مع نزول الدار 3.31% وإشراق 1.91%، ورأس الخيمة العقارية 1.69%. وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.81% بضغط تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. بينما في المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.57% مع ارتفاع دانة غاز 1.79% وأدنوك للتوزيع 0.42%.

وهيمن سهم واحة الزاوية على النشاط بسيولة 35 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات 19.4 مليون درهم، ثم سهم إشراق مستقطباً نحو 10.4 ملايين درهم. وكان سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.15%، فيما كان سهم أغذية الأكثر تراجعاً بنسبة 8.19%.

الأجانب

مال المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء أمس بصافي استثمار 11.2 مليون درهم، منها 2.34 مليون للأجانب، و8.95 ملايين للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 11.2 مليون درهم، موزعة بواقع 795 ألفاً للخليجيين، و10.4 ملايين للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 18.5 مليون درهم، منها 17.68 مليوناً في أبوظبي، و828 ألفاً في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 18.5 مليون درهم، منها 17.68 مليوناً في أبوظبي، و828 ألفاً في دبي.

ناسداك

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.33% إلى 3282.16 نقطة بعد تداول 154.73 ألف سهم بقيمة 1.39 مليون دولار. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 2000 عقد لمجموعة جي اف اتش بقيمة 259.6 ألف درهم من خلال عملية واحدة لترتفع بنسبة 0.71%.

إفصاحات

Ⅶ يعقد مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات- تأمين، اجتماعاً غداً الثلاثاء لمراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية للربع الثالث من عام 2018، والموافقة عليها.

Ⅶ أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أن مجلس إدارتها سينعقد غداً الثلاثاء لمراجعة والموافقة على النتائج المالية للشركة المدققة للربع الثالث لعام 2018.

Ⅶ سجلت أرباح شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة ببورصتي دبي والكويت ارتفاعاً بنسبة 19.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 58.89 مليون دينار، من 49.21 مليون دينار بالفترة المماثلة من 2017. كما تقرر انعقاد مؤتمر المحللين -المستثمرين الربع السنوي الثلاثاء المقبل عن طريق البث المباشر على صفحاتها الإخبارية وصفحة علاقات المستثمرين الإلكترونية لديها.

Ⅶ كشفت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا)، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، أن حصة التحالف الذي تقوده من عقد مشروع تطوير وتوسعة محطة تنقية المجاري في أم الهيمان بالكويت، تبلغ نسبتها 40% مُقسمة بين «إيفا» و«دبليو تي إي» الألمانية بواقع 20% لكل طرف، علماً بأن أن قيمة العقد تُقدر بنحو 245.12 مليون دينار كويتي.

Ⅶ هبطت خسائر شركة اكتتاب القابضة المدرجة ببورصتي دبي والكويت في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 184.9 ألف دينار كويتي، مقابل 258.9 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام 2017.

Ⅶ ارتفع صافي أرباح شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» إلى 52.79 مليون درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 47.29 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.