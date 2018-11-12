«تورفو» تجمع 60 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة «مبادلة»

المصدر: سان فرانسيسكو- البيان

أعلنت «تورفو»، أول منصة تعاونية فورية للخدمات اللوجستية في العالم، عن جمع 60 مليون دولار أميركي بنهاية جولة التمويل الثانية، التي قادتها «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة»، ذراع الاستثمار في الشركات والمشاريع الناشئة التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، والتي تعمل انطلاقاً من مكتب الشركة في سان فرانسيسكو، وبذلك يصل إجمالي حجم الاستثمارات التي استقطبتها «تورفو» إلى 100 مليون دولار تقريباً، الأمر الذي يعزز دورها في إرساء معايير جديدة للتعاون المتكامل عبر قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

وقال إريك جيلمور، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «تورفو»: «تؤكد جولة التمويل الثانية، مدى قوة منصتنا البرمجية، وقدرتها على تحقيق نمو كبير. ويسعدنا التعاون في هذا السياق مع مستثمر عالمي رفيع المستوى، مثل "مبادلة"».

وتولت قيادة جولة التمويل الثانية لمنصة «تورفو»، «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، وهي صندوق استثماري بقيمة 400 مليون دولار، يتولى أيضاً الإشراف على استثمارات «مبادلة»، البالغة قيمتها 15 مليار دولار في صندوق «سوفت بنك فيجن». وسينضم إبراهيم عجمي رئيس «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة»، إلى مجلس إدارة «تورفو».