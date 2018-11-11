45.5 ملياراً أرباح 64 شركة وبنكاً وطنياً مدرجاً في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نمت أرباح 64 شركة وبنكاً وطنياً مدرجاً، أعلنت عن نتائجها حتى الآن، بنحو 11.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري في ظل الأداء القوي للاقتصاد الوطني وتعافي النفط، فيما من المتوقع أن تعلن 51 شركة مدرجة عن نتائجها خلال الأسبوع الحالي قبل نهاية فترة الإفصاح المقررة بواقع 45 يوماً من نهاية سبتمبر الماضي.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، وصلت أرباح الشركات والبنوك الـــ «35» إلى 45.55 مليار درهم من يناير وحتى نهاية سبتمبر بزيادة 4.8 مليارات درهم مقارنة بنحو 40.7 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتوقع خبراء ومحللون أن تتوالى إعلانات الشركات عن نتائج قوية لا سيما وأن الشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤكد صلابتها وقوتها في استكمال مسيرة الأداء الجيد خلال العام الجاري والسنوات القادمة.

وجاء بنك «أبوظبي الأول» في صدارة الأكثر ربحية بعدما حقق أرباحاً صافية في 9 أشهر بنحو 9.07 مليارات درهم بزيادة 12.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يليه «الإمارات دبي الوطني» بأرباح 7.65 مليارات بزيادة 24% ثم مجموعة «اتصالات» بأرباح تخطت 6.59 مليارات درهم خلال 9 أشهر بنمو 2.4% ورابعاً «دبي الإسلامي» بعدما حقق أرباحاً بنحو 3.6 مليارات بزيادة 14.1%، وخامساً «أبوظبي التجاري» بأرباح صعدت 8.6% إلى 3.48 مليارات درهم.

ونجحت شركات مثل أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في التحوّل من الخسارة إلى الربحية بعد تحقيقها أرباحاً بنحو 431 مليون درهم بينما كان «إشراق العقارية» الأكثر نمواً مع زيادة أرباحها في 9 أشهر بنحو 6950% من 0.4 مليون إلى 28.2 مليون درهم كذلك زادت أرباح «الاسكندنافية للتأمين» و«أرابتك» و«دار التأمين» بنحو 160.6% و139.7% و115.4%.