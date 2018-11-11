75 % نمو مبيعات «بورصة دبي للماس» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بورصة دبي للماس»، المنصة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي والمتخصصة بتجارة السلع والمشاريع أمس عن اختتام 6 مناقصات ناجحة، بالتعاون مع ستارجمز، تجاوزت مبيعاتها 2 مليون قيراط من الماس الخام من «أنهوي كونغو للاستثمارات التعدينية» فيما سجلت البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 زيادة ملحوظة في مناقصات الماس الخام وقاربت مبيعاتها الإجمالية 200 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 75% مقارنة بالعام 2017.

وشهدت المناقصات التي عقدت في «برج الماس» حضور أكثر من 200 شركة متخصصة بتجارة الماس، وأشرفت على تنظيمها «بورصة دبي للماس» في أجواء آمنة وشفافة ومنظمة.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أبرم في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «ستارجمز» المتخصصة في إمداد وتوريد أجود أنواع الماس بهدف استضافة سلسلة من مناقصات الماس الخام. وتتيح الاتفاقية للأعضاء وشركات التعدين والموردين الدوليين الاتجار بالماس الخام وتوزيعه خلال فعاليات تنظمها «ستارجمز» وتستضيفها «بورصة دبي للماس» في مقرها ببرج الماس في دبي.

تقديم العطاءات

وأتاحت المناقصات للعملاء فرصة تقديم العطاءات لشراء الماس الخام من أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا. وشهدت هذه المناقصات صفقات مبيعات فاقت 2 مليون قيراط من الماس الخام بصورة تلبي التوقعات من حيث الأسعار وحجم المبيعات وتعكس الطلب المستمر على الماس الخام والنظرة المتفائلة والإيجابية عبر القطاع.

حلقة وصل

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: «ساهم الموقع الجغرافي الفريد الذي تتمتع به دبي كحلقة وصل بين الأسواق المنتجة والمستهلكة للماس الخام، جنباً إلى جنب مع الدور الذي تلعبه (بورصة دبي للماس) كبوابة عالمية رائدة لتجارة الماس في قلب المنطقة، في تمكين (ستارجمز) من تحقيق مبيعات قوية من الماس.

وتندرج شراكتنا مع»ستارجمز«في إطار جهودنا المستمرة لتقديم فرص حقيقية وملموسة للأعضاء الناشطين في قطاع إنتاح وتجارة الماس وسد الفجوة بين الدول المنتجة للماس والمصنّعين، وهو ما يعد دعائم أساسية في مساعدة التجار على إدارة أعمالهم بصورة آمنة وفعالة وموثوقة».

وأضاف أحمد بن سليم: «تعد دبي ثالث أكبر مركز لتجارة الماس في العالم مع وصول قيمة التعاملات المنجزة في تجارة وتداول الماس الخام إلى 16.7 مليار دولار خلال عام 2017. وستواصل الإمارة ترسيخ دورها المحوري في تجارة الماس».