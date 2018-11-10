مشتريات الأجانب تُربح الأسهم 12.3 ملياراً في أسبوع

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 12.3 مليار درهم مع تزايد وتيرة الشراء الأجنبي على الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك وسط تفاؤل بنتائج الشركات الفصلية.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.74% إلى 2825.86 نقطة، مدعوماً بأسهم العقار والإستثمار والنقل فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 2.2%، محققاً أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في 5 أشهر ونصف، ليغلق عند 5028.74 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات.

ووصلت سيولة السوقين خلال الأسبوع إلى 1.77 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار في دبي و701.2 مليون في أبوظبي وجرى تداول 1.07 مليار سهم منها 763.07 مليوناً في دبي و305.4 ملايين في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 17329 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصل رأس المال السوقي للأسهم الإماراتية بنهاية جلسة الخميس لنحو 874.4 مليار درهم بعدما ربحت أسهم أبوظبي نحو 9.45 مليارات فيما كسبت أسهم دبي ما يزيد على 2.8 مليار درهم.

واتجهت تداولات المستثمرين العرب والأجانب خلال الأسبوع نحو الشراء، بصافي استثمار 105.3 ملايين درهم، منها 103.8 ملايين للأجانب، و1.5 مليون للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 105.3 ملايين درهم، منها 9.94 ملايين للخليجيين، و95.3 مليوناً للمواطنين.

دبي

وارتفع سوق دبي مع صعود قطاع العقار 1.2% بدعم صعود أرابتك 14.15% وداماك 5.97% وإعمار للتطوير 1.6% وإعمار مولز 6.67%، في مقابل تراجع إعمار العقارية 1.3%، وزاد قطاع الاستثمار 1.5% مع صعود دبي للاستثمار بنسبة 1.24% وسوق دبي المالي 2.25%.

وربح قطاع النقل 3.87% مدفوعاً بمكاسب أرامكس 5.54% والعربية للطيران 1.98% والخليج للملاحة 2.75%، فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.25% مع تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 1.62%، في مقابل ارتفاع دبي الإسلامي 1.13%.

وهيمن سهم أرابتك على التداولات بسيولة 184.34 مليون درهم، تلاه سهم إعمار العقارية مستقطباً نحو 147 مليون درهم، ثم سهم جي أف أتش بتداولات 141.5 مليون درهم.

وحقق سهم غلفا أكبر نسبة ارتفاع أسبوعية بنحو 73.97%، ثم سهم الإستشارات المالية الدولية مرتفعاً بنسبة 30.63%، ثم سهم أرابتك بمكاسب 14.15%، فيما جاء سهم أمانات في مقدمة الخاسرين مع تراجعه 5.98% تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري متراجعاً 5.49%، ثم سهم الإثمار القابضة منخفضاً 3.36%.

ومالت تداولات المستثمرين العرب في سوق دبي خلال الأسبوع الماضي نحو الشراء بصافي استثمار 6.7 ملايين درهم، بينما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 6.7 ملايين درهم، منها 5.6 ملايين للمواطنين، و673 ألفاً للأجانب، و351 ألفاً للخليجيين.

أبوظبي

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 3% مع ارتفاع أبوظبي الأول 3.74% وأبوظبي التجاري 0.58%، كما زاد قطاع العقار بنسبة 2.31% بدعم ارتفاع سهم الدار 2.26% وإشراق 3.8%. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.58% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

بينما هبط قطاع الطاقة بنسبة 0.3% مع انخفاض سهم دانة غاز 2.61%، فيما صعد سهم 4.72% وأدنوك للتوزيع 2.16%. وتصدر سهم أبوظبي الأول التداولات بسيولة 200.8 مليون درهم، تلاه سهم طاقة بتداولات 120.3 مليون درهم، ثم سهم اتصالات بسيولة 110 ملايين درهم.