805 ملايين درهم أرباح 11 شركة تأمين مدرجة في 9 أشهر بنمو 18.5 %

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت الأرباح المجمعة لـ 11 شركة تأمين وطنية مدرجة إلى نحو 805 ملايين درهم خلال الشهور التسعة الأولى بنمو 18.5 % مقارنة مع 681 مليوناً في الفترة ذاتها من 2017.

وجاء الارتفاع المسجل في أرباح شركات التأمين التي شملها الرصد حتى نهاية تعاملات الأسبوع الجاري بدعم من النمو الكبير الذي حققته غالبيتها خاصة خلال الربع الثالث من 2018.

وقال خبراء في قطاع التأمين إن الأداء العام لجميع شركات التأمين التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى الآن كان إيجابياً للغاية مؤكدين أن جزءاً مهماً من الأرباح المتحققة كان بدعم من المحافظ الاستثمارية للشركات.

ويظهر الرصد أن صافي أرباح 5 شركات تأمين وطنية مدرجة في سوق أبوظبي بلغ 333 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة مع 277 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2017.

وفي سوق دبي المالي ارتفعت أرباح 6 شركات تأمين وطنية مدرجة إلى 471 مليون درهم تقريباً بالمقارنة مع 404 ملايين درهم في سبتمبر من 2017.

وكانت شركة الإسكندنافية للتأمين الأكثر نمواً من حيث الربحية وبنسبة 162% منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر تلتها دار التأمين التي نمت أرباحها 117% ثم شركة التأمينات الوطنية بنمو 53%.