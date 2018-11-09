سوق أبوظبي لأعلى مستوى في 49 شهراً بدعم أسهم قيادية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات بفعل نتائج الشركات، ما دفع سوق أبوظبي للصعود صوب أعلى مستوياته في أكثر من 4 سنوات مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية، فيما تراجع سوق دبي بنحو طفيف بفعل عمليات جني أرباح محدودة.

وارتفع سوق أبوظبي 0.25% أو ما يعادل 12.68 نقطة ليستقر عند 5028.75 نقطة وهو أعلى مستوى في 49 شهراً منذ أكتوبر 2014 بدعم أسهم البنوك والعقار والاتصالات، فيما هبط سوق دبي بنحو 0.12% تعادل 3.37 نقاط ليصل إلى 2825.86 نقطة بضغط تراجع أسهم البنوك في مقابل ارتفاع العقار والاستثمار.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 341.6 مليون درهم موزعة بواقع 189.07 ملايين في دبي و152.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 214.5 مليون سهم منها 144.2 مليوناً في دبي و70.3 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 3495 صفقة.

البنوك

وقاد قطاع البنوك مكاسب سوق العاصمة مع ارتفاعه بنسبة 0.24% بدعم صعود أبوظبي الأول 0.14% وأبوظبي الإسلامي 0.27% وأبوظبي التجاري 1.24%، كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.35% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع العقارات 1.68% مع ارتفاع سهم الدار 1.69% وإشراق 2.95% ورأس الخيمة العقارية 0.17%، بينما انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.29% مع تراجع دانة غاز 1.755 وطاقة 0.89% وأدنوك للتوزيع 0.42%.

وهيمن أبوظبي الأول على النشاط بسيولة 37.7 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات مستقطباً نحو 31.5 مليون درهم، ثم إشراق بتداولات 20.49 مليون درهم. وتصدر سهم الشارقة للأسمنت الرابحين بمكاسب 7.4% .

وفى دبي، ارتفع قطاع العقار 0.24% مع صعود إعمار مولز 0.52% وإعمار للتطوير 0.82% وأرابتك 2.63% وداماك 3.9% في مقابل تراجع إعمار العقارية 0.76% ودريك آند سكل 0.76% والاتحاد العقارية 0.48%.

بينما انخفض قطاع البنوك 0.64% مع تراجع الإمارات دبي الوطني 2.15% في مقابل ارتفاع دبي الإسلامي 0.75%، وزاد قطاع الاستثمار 0.94% مع ارتفاع دبي للاستثمار 1.24% وشعاع كابيتال 0.93% واستقرار سهم سوق دبي المالي.

وتصدر أرابتك النشاط بسيولة 39.03 مليون درهم، تلاه جي إف إتش، مستقطباً نحو 36.6 مليون درهم، ثم الخليج للملاحة بتداولات 14.7 مليون درهم.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.08% إلى 3292.96 نقطة بعد التداول على 146.7 ألف سهم بقيمة 2.68 مليون دولار من خلال 93 عملية. وفى سوق المشتقات جرى تداول 2600 عقد بقيمة 610.72 آلاف درهم من خلال 4 عمليات نفذت على عقود أرابتك لترتفع بنحو 2.62%.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 42.93 مليون درهم منها 42.13 مليوناً للأجانب و801.5 ألف فقط للعرب، فيما اتجه الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 42.93 موزعة بواقع 41.4 مليوناً للمواطنين و1.52 مليون للخليجيين.

* إفصاحات

* قامت «دبي للاستثمار» بتسليط الضوء على خبراتها وقدراتها في قطاع الإنشاءات أمام جمهور عالمي، من خلال عدد من الشركات التابعة لها في معرض الخمسة الكبار للبناء في شرق أفريقيا «في العاصمة الكينية نيروبي من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري.

* يجتمع مجلس إدارة داماك العقارية الثلاثاء المقبل لمناقشة وإقرار البيانات المالية للفصل الثالث للفترة المنتهية 30 سبتمبر 2018.

* أعلنت شركة الخليج للملاحة عن عقد اجتماع مجلس الإدارة الثلاثاء المقبل لمراجعة واعتماد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2018.

* تراجع صافي أرباح المصرف الخليجي المدرج في بورصتي دبي والبحرين 58% إلى 1.681 مليون دينار مقابل أرباح 3.725 ملايين دينار بالفترة نفسها من العام الماضي.

* أعلنت شركة «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 1.504 مليون ريال خلال الأشهر الستة المنتهية 30 سبتمبر مقارنة بصافي خسارة بنحو 1.196 مليون ريال في نفس الفترة من 2017.