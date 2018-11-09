التفاؤل يسيطر على تداولات الأسهم في أسبوع النتائج

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

عزّز تفاؤل المستثمرين بآفاق النمو الاقتصادي في الدولة من مكاسب الأسواق خلال تداولات الأسبوع الماضي بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 12.3 مليار درهم مدفوعاً بعمليات شراء أجنبية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك في ظل توالي إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح فصلية جيدة.

وارتفع مؤشر دبي 0.74% إلى 2825.86 نقطة، فيما زاد مؤشر أبوظبي 2.2% إلى 5028.74 نقطة. ووصلت سيولة السوقين إلى 1.77 مليار درهم. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصل رأس المال السوقي للأسهم 874.4 مليار درهم.

وارتفع سهم أرابتك 14.15% وداماك 5.97% وإعمار للتطوير 1.6% وإعمار مولز 6.67% ودبي للاستثمار 1.24% وسوق دبي المالي 2.25%، بينما في أبوظبي صعد أبوظبي الأول 3.7% وأبوظبي التجاري 0.6% والدار 2.26% واتصالات 0.58%.