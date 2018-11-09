«أرقام كابيتال»: فرص واعدة للاستثمار في بنوك دبي

المصدر: دبي ـ البيان

قال جاب ماير المدير العام، رئيس الأبحاث في «أرقام كابيتال»، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» إن الفرصة سانحة الآن للاستثمار في البنوك الإماراتية، وخاصة في دبي.

وأشار ماير إلى ارتفاع أسهم البنوك في دبي، التي ترتفع قيمة أسهمها بفعل ارتفاع أرباحها في الوقت الحالي، واستغلال فرصة انخفاض قيمة أسهم الشركات العقارية في دبي.

وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية وحزمة التحفيز الاقتصادي، التي أعلنت عنها الإمارات في وقت سابق، ستسهم في دفع الانتعاش الاقتصادي، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، وارتفاع الإنفاق الحكومي المتوقع، كلها عوامل سوف تساعد على انتعاش قطاع البنوك مع زيادة الودائع ومعدل الإقراض.