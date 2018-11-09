10.2 % نمو أرباح «الواحة كابيتال»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الواحة كابيتال ارتفاع صافي أرباحها 10.2 % إلى 295.1 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2018 مدفوعاً بشكل كبير بأداء وحدة الاستثمارات الخاصة وبلغ إجمالي الإيرادات 812.2 مليون درهم فيما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 8.7% وإجمالي الأصول 12.35 مليار درهم.

وخلال الربع الثالث من 2018 بلغ صافي الربح 55.4 مليون درهم منخفضاً 34.6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وبلغ إجمالي الدخل 199.4 مليون درهم، منخفضاً 24.9٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

عوائد قوية

وقال سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: «تواصل الواحة كابيتال مسيرة إنجازاتها السابقة في تحقيق الأرباح، محققةً مزيداً من العوائد القوية على حقوق الملكية، مستفيدة من استراتيجيتها طويلة الأمد الهادفة إلى التنوع، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لهذا العام،.

والتقلبات الشديدة في أسواق رأس المال العالمية. ونحن على ثقة أن الشركة تحتل مكانة راسخة تمكنها من النمو، بفضل فريق وحدة الاستثمارات الخاصة الذي يعمل على خلق فرص لتوسيع المحفظة الاستثمارية. وقال مايكل رينز، الرئيس التنفيذي للشركة: استطاعت وحدة الاستثمارات الخاصة متابعة النمو من خلال تحقيق استراتيجية الاستثمار في شركات ذات إمكانات عالية في مجالات لنا فيها خبرة كبيرة، كمجال الطاقة والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية. وإن استحواذنا مؤخراً على حصة في بتروناش يتماشى مع هذا النهج المستهدف، وسوف نسعى دائما للبحث عن فرص أخرى مماثلة.