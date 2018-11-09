6 % نمو إيرادات الأعمال لـ«أملاك»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أملاك للتمويل» أمس عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

حيث ارتفعت الإيرادات من أنشطة الأعمال الأساسية 6% إلى 260 مليون درهم مقارنة مع الفترة نفسها من 2017، بينما تراجعت الإيرادات الإجمالية 13% نتيجة خسارة القيمة العادلة غير المحققة المتصلة بالعقارات الاستثمارية واتباع نهج أكثر تحفظاً في تقييم الأصول، ما أدى إلى خسائر صافية بقيمة 51 مليون درهم مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 30 مليوناً للفترة نفسها من 2017.

وارتفعت إيرادات أملاك من بيع الأصول العقارية قيد التطوير 70% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى إنجاز تطوير البنية التحتية ومبيعات قطع الأراضي في المشروع المشترك في منطقة ند الحمر. وانخفضت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية 8% إلى 132 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بنحو 143 مليون درهم للفترة نفسها 2017.

العائدات الإيجارية

وشهدت العائدات الإيجارية نمواً 7% إلى 48 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة مع 45 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2017 وارتفعت التكاليف التشغيلية 3% إلى 87 مليون درهم مقارنة مع 84 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 سجلت المجموعة مخصصات بقيمة 42 مليون درهم مقارنة مع عكس مخصصات بقيمة 15 مليوناً للفترة نفسها من 2017.