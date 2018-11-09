«ماركة» تعقد الجمعية العمومية في 22 الجاري لمناقشة الاستمرار وتخفيض رأس المال

تعقد «ماركة القابضة» الجمعية العمومية 22 الجاري للموافقة على استمرارية الشركة وتخفيض رأسمالها من 500 مليون درهم إلى 49.87 مليوناً لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 45.12 مليون درهم. وتناقش العمومية اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بعد تخفيضه بـ 250 مليون درهم، من خلال الاكتتاب بـ 150 مليوناً عن طريق مستثمر استراتيجي، واكتتاب المساهمين بمبلغ 100 مليون والموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لتنفيذ زيادة رأس المال وتفويضه في الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه نهائياً من قبل حملة حقوق الاكتتاب دون طرح ما تبقى من الزيادة للاكتتاب.

وتناقش العمومية تقريرالخبير المستقل المعين بناء على طلب المساهمين للنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 من ناحية المحاسبية والقانونية.

وأشارت «ماركة» إلى أنها قامت بمناقشة مسألة تعليق التداول في أسهمها مع كل من هيئة الأوراق المالية وسوق دبي وتم إعلامهم بأنه سيتم رفع التعليق والاستئناف بالتداول في أسهمها مجدداً بمجرد الإعلان عن نتائج الجمعية العمومية واتخاذ القرارات اللازمة.

Ⅶ دبي - عمرو عادل

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