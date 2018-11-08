«فيتش» تثبّت تصنيف سندات دولفين للطاقة مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي - البيان

ثبّتت وكالة فيتش العالمية تصنيف سندات شركة دولفين للطاقة، ورفعت توقعاتها المستقبلية لها إلى مستقرة. وتنقسم السندات إلى مجموعة قيمتها 1.25 مليار دولار بسعر فائدة 5.88%، وتُستحق في 15 يونيو 2019، ومجموعة بقيمة 1.3 مليار دولار بسعر فائدة 5.5%، وتُستحق في ديسمبر 2021. وقالت الوكالة العالمية إن التثبيت ورفع التوقعات المستقبلية يعكسان عمل الشركة بطاقة كاملة خلال العام الماضي.

وأُسّست دولفين للطاقة المحدودة في مارس عام 1999 بمبادرة من حكومة أبوظبي، وتملكها شركة مبادلة للاستثمار، نيابة عن حكومة أبوظبي، مع حصة لكل من شركة توتال وشركة أوكسيدنتال. وقالت فيتش إن تصنيف الشركة على الفئة A+ يعكس قوتها التنافسية في سوق الغاز في الإمارات وسلطنة عمان، ومرونتها أمام تغيرات أسعار النفط والعمر المتوقع لاحتياطيها الأطول من أجل ديونها.