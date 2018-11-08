«أبوظبي الإسلامي» يطلق حزمة من العروض في الذكرى العشرين لتأسيسه

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن طرح حزمة من العروض الخاصة، في إطار استعداداته للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين منذ تأسيسه.

وسيحظى المتعاملون الذي يتقدمون للحصول على خدمات مصرف أبوظبي الإسلامي الحائزة الجوائز، خلال شهر نوفمبر الجاري، بفرصة الفوز بـ 20 عملة ذهبية أسبوعياً تزن كل منها 20 غراماً، في حين سيفوز 20 عميلاً من أصحاب حساب التوفير «غنى» بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف درهم على مدار شهر نوفمبر. وسيحظى المتعاملون باسترداد نقدي بنسبة 20% من قيمة مدفوعات التزوّد بالوقود عند استخدام بطاقة «أبوظبي الإسلامي» المُغطاة.

كما سيحصلون على استرداد نقدي بقيمة 10 دراهم مقابل إنفاق 20 درهماً أو أكثر في سلسلة مطاعم «تيم هورتونز» عند استخدام تطبيق smartdeals أو بطاقة مصرف أبوظبي الإسلامي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين على تأسيسه .وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «لطالما كانت خدمة متعاملينا، الذين تخطى عددهم حاجز المليون عميل، وتزويدهم بأفضل الخدمات والمنتجات المصرفية الاستثنائية على رأس أولوياتنا طوال العشرين عاماً الماضية.».