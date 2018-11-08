«سي إن بي سي» تطلق استوديو بمقر ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

قرع كي سي سوليفان، الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة «سي إن بي سي CNBC» الدولية، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي أمس احتفالاً بإطلاق الاستوديو الجديد الخاص بالشبكة في البورصة.

حيث يقع الاستوديو في منصة «الماركت سايت» بمقر ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي. وتبث قناة CNBC عبر الاستوديو مقابلات رئيسية بالإضافة إلى تقارير حول الأسواق المالية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط إلى جمهور من جميع أنحاء العالم. وشمل قادة الأعمال الذين أجرت الشبكة مقابلات معهم منذ بدء البث الأسبوع الماضي كل من:

رئيس مجلس إدارة داماك، حسين سجواني، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم، موداسير شيخة. وقال كي سي سوليفان : «يساهم مقرُّنا الجديد في ناسداك دبي بدور مهم في تقديم محتوى يركز بشكل أكبر على أخبار الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لجمهورنا في جميع أنحاء العالم».

تطوير

وأوضح عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يُعد استوديو شبكة CNBC الدولية إضافة مهمة في مجال الإعلام والاتصال في دبي. ويؤكد إطلاقه على التزام مركز دبي المالي العالمي بمواصلة تطوير الدور الذي يقوم به بصفته المركز المالي الدولي في المنطقة من خلال ما يقوم به من أنشطة الحوار الفعّال وتبادل المعلومات».

تعزيز

وأكد عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يشكّل وجود CNBC مساهمة كبيرة في تعزيز دور دبي كبوابة تواصل بين منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى من العالم، حيث تقوم وسائل الإعلام بدور حيوي في تعزيز التفاهم الصحيح واتخاذ القرارات المستنيرة». وبدوره قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «الصحافة عالية الجودة هي أحد العناصر الأساسية في عملية تبادل المعرفة التي تؤدي إلى نجاح الخدمات المالية وغيرها من الأعمال.