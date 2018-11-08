11 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 4 جلسات

المصدر: دبي - عمرو عادل

ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق المال المحلية 11.1 مليار درهم في الجلسات الأربع الماضية بدعم زيادة الشراء على شريحة الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات وسط أجواء إيجابية بشأن آفاق النمو الاقتصادي وتفاؤل المستثمرين بأرباح الشركات.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي» بلغت المكاسب السوقية لأسهم سوق أبوظبي 8.1 مليارات درهم فيما بلغت مكاسب سوق دبي ما يزيد على 3 مليارات.وتجاوز مؤشر سوق دبي حاجز 2800 آلاف نقطة ليربح منذ بداية الأسبوع 0.85% تعادل 24 نقطة بدعم من «الإمارات دبي الوطني» و«أرابتك» و«دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي».

وصعد سهم أرابتك القابضة قرب من 20% ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر عند 2.28 درهم تزامناً مع الإعلان عن نمو الأرباح الفصلية وزاد سوق أبوظبي 2.74 % ليغلق عند 5016.07 نقطة.