الأسهم تربح 2.2 مليار درهم مع استمرار الشراء الأجنبي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 2.2 مليار درهم في ختام تعاملات أمس مستمرة في مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي بدعم رئيسي من أسهم العقار والبنوك واستمرار مشتريات الأجانب.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.48% ليصل إلى 2829.23 نقطة، بدعم أسهم العقار والبنوك، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.25% ليستقر عند 5016.07 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 457.6 مليون درهم، منها 270.3 مليوناً في دبي، و187.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 316.35 مليون سهم، موزعة بواقع 217.65 مليوناً في دبي، و98.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3767 صفقة.

العقار

وارتفع سوق دبي مع صعود قطاع العقار بنسبة 1% بدعم صعود إعمار العقارية 1.55% وأرابتك 0.88% ودريك آند سكل 0.77% وداماك 1.49% وديار 1.38% والاتحاد العقارية 0.48%، فيما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.04% مع ارتفاع سهم دبي الإسلامي 0.19% واستقرار الإمارات دبي الوطني.

وصعد قطاع النقل 1.4% مع ارتفاع أرامكس 3.06% واستقرار العربية للطيران، فيما تراجع قطاع الاستثمار 0.66% مع هبوط دبي للاستثمار 0.62% وسوق دبي المالي 0.76%.

وهيمن سهم أرابتك على النشاط بسيولة 46.35 مليون درهم، تلاه سهم سلامة للتأمين بتداولات 42 مليون درهم، ثم سهم إعمار العقارية بسيولة 28 مليون درهم، وتصدر سهم غلفا الأسهم الرابحة لليوم الثالث بمكاسب 14.81%، فيما كان سهم المدينة للتمويل الأكثر تراجعاً بنحو 3.3%.

البنوك

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.21% مع صعود أبوظبي الأول 0.14% وأبوظبي التجاري 1.01%، كما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.15% مع صعود إشراق 0.16% ورأس الخيمة العقارية 1.55% واستقرار الدار.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.46% مع صعود سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، فيما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.1% مع ارتفاع أدنوك للتوزيع 0.42% واستقرار دانة غاز وطاقة.

وتصدر سهم دانة غاز التداولات بسيولة 88.4 مليون درهم، تلاه سهم أبوظبي الأول مستقطباً نحو 44.3 مليون درهم، ثم سهم اتصالات بسيولة 24.13 مليون درهم، وحقق سهم أسمنت رأس الخيمة أكبر نسبة ارتفاع بنحو 9.66%، فيما كان سهم أم القيوين للاستثمارات العامة، الأكثر تراجعاً بنسبة 9%.

الأجانب

اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء أمس بصافي استثمار 40.4 مليون درهم، منها 38.3 مليوناً للأجانب، و2.1 مليون للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 40.4 مليون درهم، موزعة بواقع 39.2 مليوناً للمواطنين، و1.2 مليون للعرب.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم الدار العقارية وجي أف أتش المالية واتصالات وسوق دبي المالي، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دي إكس بي وإعمار مولز والاتحاد العقارية وإعمار العقارية.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 14.67 مليون درهم، فيما مالو نحو البيع في دبي بصافي استثمار 13.67 مليون درهم، بينما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 14.67 مليون درهم، فيما اتجهوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 14.67 مليون درهم.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.37% إلى 3290.25 نقطة بعد تداول 355.02 ألف سهم بقيمة 3.27 ملايين دولار من خلال 89 عملية، وفي سوق المشتقات جرى التداول على 6.6 آلاف عقد بقيمة 1.83 مليون درهم من خلال 17 عملية، حيث ارتفعت عقود دي إكس بي 2.5% وإعمار 1.54% وأرابتك 0.88% والاتحاد العقارية 0.48% وأبوظبي الأول 0.13%.

توعية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحرص على تضمين أوامر الشراء أو البيع التي يصدرونها لشركة الوساطة، على البيانات الأساسية للأمر المتمثلة في تاريخ الأمر، ووقت تسليم الأمر لشركة الوساطة، ونوع الورقة المالية، وعددها، وسعرها، ومدة صلاحية الأمر.

* إفصاحات

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